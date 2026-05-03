Una rave party en un terreno "muy peligroso" ha desatado una fuerte polémica este fin de semana en Francia. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se desplazó el domingo a las inmediaciones de esta "free party" que se estaba celebrando cerca de Bourges (departamento de Cher). "Hemos tenido 28 casos de urgencia relativa y cinco de urgencia absoluta; 12 personas han sido trasladadas a los hospitales, en parte por consumo de estupefacientes", declaró en una rueda de prensa. Esta fiesta no declarada reúne, según la prefectura, a 17 000 asistentes en un terreno militar considerado peligroso por las autoridades, debido a la presencia de proyectiles sin detonar. Siga nuestra cobertura en directo.

Laurent Nuñez recordó que el festival era un «evento musical ilegal» y afirmó que el evento se organizaba en ese lugar porque "[él] es originario de este departamento" y con "una reivindicación antimilitarista". "Todos los que salgan de esta concentración ilegal serán sancionados por dos motivos", anunció Laurent Nuñez, "por haber entrado en un terreno militar cuando está prohibido y por haber desobedecido una orden de prohibición de una concentración musical".

Los organizadores, por su parte, explicaron en un comunicado difundido en redes sociales que el evento busca protestar, entre otras cosas, contra una propuesta de ley destinada a “reforzar la penalización de las rave parties” no declaradas o prohibidas. Una iniciativa, aprobada en primera lectura en la Asamblea Nacional el 9 de abril, debe ser examinada ahora por el Senado.

La prefectura del Cher informa de que, a primera hora del domingo, aún quedaban 17 000 asistentes al festival en el recinto de la fiesta libre. "Más de 600 gendarmes siguen movilizados para controlar y garantizar la seguridad en los alrededores del recinto en los 14 puntos de control", añade en un informe sobre la situación publicado en la mañana de este domingo 3 de mayo.

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(Con AFP, Franceinfo, fuentes policiales y organizadores)

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