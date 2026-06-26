León XIV celebrará una gran misa en los Campos Elíseos en París y una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, al norte de la capital, durante la visita que realizará a Francia entre el 25 y 2l 28 de septiembre, según ha confirmado el arzobispo Laurent Ulrich.

Será la primera visita de Estado de un pontífice al país desde la que realizó Benedicto XVI en 2008. La eucaristía tendrá lugar el sábado 26 por la tarde en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos y se espera que congregue a medio millón de personas.

El día anterior, viernes, el Papa protagonizará un encuentro con jóvenes en el Estado de Francia, en Saint-Denis, al norte de la capital, en la que según las previsiones, participarán unas 75.000 personas.

"Al elegir estos lugares, ante todo por su capacidad de acogida, queremos que estos encuentros estén abiertos al mayor número posible de personas, que sin duda vendrán de toda Francia", afirmó el arzobispo Ulrich.

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Después de París, donde se reunirá con el presidente, Emmanuel Macron, León XIV celebrará otra misa al aire libre el domingo 27 en Lourdes, en el suroeste de Francia, y otra el lunes 28 en la catedral de Metz, al noreste.

Esta visita junto a la que tuvo lugar en España en junio, centrada en la migración, demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica, que su predecesor, Francisco, apenas visitó para centrarse en las "periferias".

Aunque el Vaticano aún no lo ha confirmado, León XIV podría visitar en noviembre Argentina y Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, y la Conferencia Episcopal uruguaya indicaron que existía una "alta probabilidad". Si está confirmado un viaje a Perú ese mismo mes.

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