Donald Trump lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela. Ataques que dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.
Además, el presidente estadounidense, preguntado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, contestó: "No lo descarto".
"Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", reaccionó este sábado Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.
"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", advirtió el izquierdista. "Los límites del derecho internacional están siendo probados", estimó.
El mandatario brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática y evitar un conflicto armado.
