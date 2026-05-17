Con AFP

"Una decena" de nuevas presuntas víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein acudieron a la Fiscalía de París, declaró este domingo la fiscal Laure Beccau. La Fiscalía de París abrió una amplia investigación por "trata de seres humanos" después de que el gobierno estadounidense publicara miles de ficheros del delincuente sexual, fallecido en 2019.

Identificar a sus cómplices

El objetivo es identificar a quienes pudieron haberle facilitado sus delitos en Francia, por ejemplo, presentándole a sus víctimas. "Ninguna de las personas susceptibles de ser investigadas ha sido interrogada" hasta ahora, precisó la fiscal en la radio RTL.

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En total, se han presentado unas 20 víctimas, de las cuales una decena aún no eran conocidas por la Fiscalía. Entre las demás se encontraban, en particular, víctimas de Jean-Luc Brunel, agente de modelos imputado por violación de menores, que se suicidó mientras se encontraba detenido en 2022, o de Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, objeto de denuncias y que negó públicamente los hechos a través de su abogada.

"Estamos escuchando a estas víctimas, algunas de las cuales se encuentran en el extranjero", explicó la fiscal. "Hemos recuperado la computadora del Sr. Epstein, sus registros telefónicos y sus agendas de contactos", que están siendo objeto de nuevos análisis, agregó.

"También solicitaremos asistencia judicial internacional", prosiguió Laure Beccau. "Cuando hayamos completado nuestro conocimiento" de las relaciones "de Epstein con los demás protagonistas" de su red en Francia "es cuando tomaremos declaración a los imputados", precisó asimismo.

Otras investigaciones en curso

Estas investigaciones para averiguar quiénes, dentro del entorno de Epstein, pudieron haberlo ayudado —por ejemplo, proporcionándole jóvenes víctimas—, no impiden que se sigan investigando, por otra parte, los delitos de abuso sexual de los que estos cómplices pueden haber sido culpables. Otro hombre y posible reclutador de Epstein, Daniel Siad, es objeto de una investigación en París, tras las denuncias de posibles víctimas.

Jeffrey Epstein mantuvo durante mucho tiempo vínculos con las élites políticas y económicas mundiales. En julio de 2019, fue detenido y acusado de explotación sexual de menores y asociación ilícita. Epstein fue hallado ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras se encontraba a la espera de juicio. La autopsia concluyó que fue un suicidio.

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