Al menos trece personas murieron este miércoles en un incendio ocurrido en un complejo residencial de Hong Kong.

"El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Un balance anterior del gobierno hongkonés daba cuenta de al menos cuatro muertos.

Según un medio local, entre los fallecidos hay un bombero.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas.

La televisión local informó de que las viviendas, algunas de las cuales estaban cubiertas con andamios de bambú, estaban en obra.

Los bomberos seguían luchando contra las llamas al caer la noche, mientras un espeso humo negro salía de las torres de 31 pisos.

