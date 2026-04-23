El sitio de origen humano que más emite metano (CH4), cuyo poder de calentamiento es 80 veces superior al del CO2, es un vertedero de residuos situado unos 60 kilómetros al norte de Santiago, en Chile, según detalló la ONU en un estudio llevado a cabo con la ayuda de unos treinta satélites, según el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA).

El lugar emite en un año más de 100.000 toneladas de ese gas, que según los científicos es responsable de al menos un cuarto del calentamiento climático actual.

Otro vertedero en Chile, situado unos 50 kilómetros al sur de la capital, también figura en el top 10 de los sitios responsables de las mayores emisiones. Sin embargo, Turkmenistán tiene cuatro de los 10 sitios con más emisiones, en instalaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

Entre otros sitios de grandes emisiones del gas CH4, identificados sobre la base de un período móvil de seis meses, se encuentran instalaciones relacionadas con la producción carbón, especialmente en China.

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En conjunto esos sitios "solo representan una pequeña parte de las emisiones mundiales totales", pero constituyen "prioridades en materia de reducción" de emisiones, explicó el Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano (IMEO), un organismo del PNUMA.

Cabe destacar que la ONU anunció en noviembre de 2022 el lanzamiento de un programa de alerta denominado Sistema de Alerta y Respuesta de Metano, que permite alertar rápidamente a gobiernos y empresas cuando los satélites detectan grandes fugas de metano. Hasta la fecha, el dispositivo permitió reducir las emisiones de 41 "fuentes importantes de metano".

Con AFP

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