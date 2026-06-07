El servicio de emergencias israelí Magen David Adom confirmó que un hombre de unos 35 años falleció a causa de heridas de bala. Además, el servicio "prestó atención médica y evacuó a cinco heridos, entre ellos dos en estado grave y tres en estado moderado, con heridas penetrantes en el cuerpo", añadió.

La policía indicó haber localizado un vehículo presuntamente implicado en los ataques y abatió a un sospechoso cerca de la localidad de Kokhav Yair, a pocos kilómetros de la Cisjordania ocupada. Los equipos de rescate señalaron que también se produjeron ataques en las cercanas localidades de Tzur Natan y Tzur Yitzhak.

Según indicó a la AFP el ejército israelí, uno de los agresores fue abatido y continúa la búsqueda de un segundo. "Si el terrorista es capturado con vida, será ejecutado", dijo el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, escribió en X.

Se trata de una referencia a una ley israelí aprobada recientemente que impone la pena de muerte a palestinos condenados por cargos de terrorismo en ataques mortales contra israelíes.

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