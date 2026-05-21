Es una paradoja en una Unión Europea donde se fomenta mucho el reciclaje: la capacidad de producción de plástico reciclado ha disminuido desde 2022. La culpa la tiene la intensa competencia del plástico virgen producido en China o en Estados Unidos. El repunte de la demanda y de los precios es, por lo tanto, una buena noticia, pero Jean-Yves Daclin, director general de PlasticsEurope, la asociación europea del sector, la recibe con cautela.

"Es claramente coyuntural. Los precios de los plásticos vírgenes prácticamente se han duplicado, debido al aumento de los precios del petróleo y el gas. Evidentemente, esto favorece a corto plazo el reciclaje de plásticos. Pero cuando hablamos con los recicladores, nos dicen que, de hecho, los clientes que antes no compraban material reciclado no se pasan necesariamente a él, porque el tiempo de validación de la sustitución de un producto virgen por uno reciclado es bastante largo".

No hay que dejarse llevar por el entusiasmo, pues el sector del plástico reciclado sigue enfrentándose a problemas estructurales: la educación de los consumidores en materia de reciclaje, pero también la adaptación de la legislación ante la competencia, como explica Jean-Yves Daclin. "La regulación tiene un papel muy importante que desempeñar para fomentar el desarrollo de esta economía circular, por ejemplo, mediante medidas como las que ya se han adoptado a nivel europeo en cuanto a las obligaciones de contenido reciclado en los nuevos productos".

Crecimiento dentro de la UE

El objetivo es impulsar el crecimiento de la industria europea, ya que más de un tercio de los residuos plásticos generados en la Unión se exportan al extranjero. Virginia Janssens, otra responsable de PlasticsEurope que defiende los intereses de fabricantes de plástico como ExxonMobil, Ineos, LyondellBasell o Sabic Europe, consideró que el conflicto en Oriente Medio recuerda "hasta qué punto Europa está expuesta a las crisis relacionadas con los recursos fósiles".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Una economía europea sólida de plásticos circulares no es un plus, sino un imperativo innegociable", señaló en un comunicado tras un informe sobre los plásticos que la organización califica de circulares, es decir, reciclados mecánica o químicamente u obtenidos a partir de recursos de origen biológico.

En los últimos años, la industria europea del reciclaje de plástico se ha visto sometida a la competencia del plástico virgen y reciclado de muy bajo costo procedente de Asia, lo que ha provocado el cierre de fábricas en Europa.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más