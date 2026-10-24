La policía alemana informó este sábado que detuvo a un sospechoso luego de que estallara un incendio en el "Nido del Águila", la antigua residencia de montaña de Adolf Hitler en el estado de Baviera.

Se desplegaron alrededor de 200 bomberos para combatir el fuego en la remota "Kehlsteinhaus" del dictador nazi, ubicada en la cima del Obersalzberg, en el sur de Alemania.

Los bomberos vieron llamas que se elevaban muy alto en el aire al acercarse al lugar de difícil acceso, solo para encontrar el edificio "completamente en llamas", informó la policía.

"Se detuvo temporalmente a una persona sospechosa", indicó en un comunicado posterior, y agregó que nadie resultó herido.

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La portavoz policial Lisa Maier precisó que los bomberos tenían dificultades para extinguir las llamas debido a una altitud de 1.834 metros.

Los rescatistas no encontraron a nadie dentro del edificio.

Esta foto, tomada el 26 de julio de 2007, muestra el Kehlsteinhaus, también conocido como «Nido del Águila», construido para Adolf Hitler en 1938 cerca de Berchtesgaden, en Alemania.

Aún no se dispone de información sobre la causa del incendio, aunque "la investigación de la policía judicial está en curso", añadió Maier.

Según el tabloide Bild, se está analizando la hipótesis de un incendio provocado.

Mientras caía nieve sobre la cima alpina, el Nido del Águila seguía envuelto en llamas en las primeras horas del sábado, mostró una cámara meteorológica.

Los agentes bloquearon el acceso a la carretera que conduce al refugio, según observó un fotógrafo de la AFP.

Construida entre 1937 y 1938 cerca de Berchtesgaden, la "Kehlsteinhaus" formaba parte de la "zona prohibida del Führer".

Fue diseñado para servir como monumento al régimen de Hitler, aunque el propio dictador rara vez visitaba el complejo.

De piedra y granito, la residencia ofrece una vista excepcional del pintoresco paisaje alpino bávaro y fue elaborada para impresionar a los diplomáticos extranjeros.

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