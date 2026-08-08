Las autoridades de Bulgaria lanzan una alerta después de que un dron cargado de explosivos detonara en las inmediaciones de un gasoducto en un paso fronterido de Kardam, al noreste del país.

El aparato explotó la mañana del sábado y aunque no causo daños, ha generado una gran preocupación al ser el segundo dispositivo en menos de una semana en entrar en territorio europeo. Además de producirse a tan solo 1.000 metros de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico, una infraestructura que conecta Turquía con Ucrania y que constituye una de las principales rutas energéticas de la región.

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, detalló que el incidente fue detectado inicialmente por la policía fronteriza rumana, que escuchó el sonido del aparato. Poco después, una patrulla búlgara observó una fuerte explosión acompañada de una columna de humo negro.

"El dron transportaba una cantidad considerable de explosivos", afirmó el primer ministro en un vídeo difundido por el Gobierno búlgaro, al considerar que la intensidad de la detonación permite concluir que llevaba una carga explosiva importante.

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Bulgaria y Rumanía no detectaron el vuelo

El primer ministro búlgaro señaló que el aparato no era un dron recreativo, sino un dispositivo de gran tamaño, y por el momento, las autoridades no han determinado su procedencia.

Radev reconoció además que ni Bulgaria ni Rumanía detectaron el vuelo antes de la explosión, subrayando las actuales dificultades de ambos países para identificar y neutralizar este tipo de drones."Como saben, la identificación y neutralización de este tipo de drones representa un gran desafío", afirmó.

Aumentan los incidentes con drones en Europa del Este

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de drones en países de Europa del Este miembros de la OTAN y aliados de Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rumanía ha registrado numerosas incursiones de drones, algunos de los cuales han terminado estrellándose dentro de su territorio. A finales de julio, Bucarest ordenó además la expulsión de un miembro de la embajada rusa, en un episodio que se produjo en medio de las crecientes tensiones regionales.

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