«La nación rinde homenaje y expresa su apoyo a las familias de nuestros soldados y a todo nuestro personal militar comprometido con la paz en el Líbano. Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque», declaró el presidente francés, Emmanuel Macron en X.

El sargento mayor Florian Montorio, adscrito al 17.º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas en Montauban, al suroeste de Francia, murió «por fuego directo de armas ligeras» en la región de Deir Kifa, confirmó en X la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin. «Francia exige que las autoridades libanesas detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la UNIFIL», añadió Macron.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque contra las fuerzas de paz francesas el sábado y prometió enjuiciar a los responsables. La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano (UNIFIL) denunció un ataque "deliberado", y cree que los autores de la emboscada probablemente fueron Hezbolá, un grupo militar islamista chiíta aliado de Irán, con base en el Líbano, donde ejerce una enorme influencia y está en guerra con Israel.

– "Garantizar la seguridad"-

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Emmanuel Macron habló el sábado con Aoun y el Primer Ministro libanés Nawaf Salam, pidiéndoles que "garanticen la seguridad de los soldados de la UNIFIL". La fuerza de la UNIFIL, desplegada en el Líbano desde 1978, está compuesta por más de 7.000 efectivos, incluidos más de 600 soldados franceses. El sargento mayor Montorio "se encontraba en una misión para despejar una ruta hacia un puesto de la UNIFIL que había estado aislado durante varios días debido a los combates en la zona. Fue emboscado por un grupo armado a muy corta distancia", explicó Vautrin, haciendo hincapié en que este "suboficial experimentado" ya había sido "desplegado en varias operaciones".

"La nación se inclina ante la memoria de uno de sus hijos que dio su vida por ella. Mis pensamientos están con su pareja, sus hijos, sus seres queridos y sus compañeros de armas", añadió la ministra. No se ha especificado la gravedad de las heridas sufridas por los otros tres soldados. Este es el segundo soldado francés muerto por aliados de Teherán desde el inicio de la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha afectado a toda la región.

El 12 de marzo, el suboficial Arnaud Frion, de 42 años, murió en un ataque con dron atribuido a una milicia proiraní. Estaba desplegado en una base en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde participaba en una misión de entrenamiento antiterrorista. Desde el 8 de marzo rige un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y se están realizando intensos esfuerzos diplomáticos para consolidarlo. También rige una tregua en el Líbano, país que Israel atacó en represalia por los ataques de Hezbolá. Se están preparando negociaciones, pero Hezbolá afirma no estar involucrado en ellas.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más