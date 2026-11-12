Con AFP

Este jueves, un ataque israelí contra el Hospital Naser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, dejó un saldo de seis muertos y más de 20 personas heridas.

El ejército israelí confirmó haber llevado a cabo un bombardeo que tenía como objetivo a "un alto responsable de Hamás y a otros miembros de la rama armada del movimiento" islamista que operaban desde ese centro médico.

"El balance del ataque israelí en el interior del complejo médico Naser (…) subió a seis muertos", aseguró a la AFP la Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, y añadió que más de 20 personas habían resultado heridas.

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El hospital confirmó los seis fallecimientos en un comunicado. El portavoz del movimiento palestino, Hazem Qasem, denunció un "crimen de guerra".

Un séptimo muerto

En el centro de la Franja de Gaza, la Defensa Civil también informó de la muerte de un palestino, abatido por "disparos israelíes" al este del campo de refugiados de Al Bureij, lo que elevó a siete el número de muertos registrados "desde el amanecer".

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de guerra desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Más de 1.600 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

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