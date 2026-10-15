Los jefes de Estado y de Gobierno europeos han llegado claramente divididos a la cumbre de Bruselas, en lo que se refiere a los futuros presupuestos europeos.

Alemania encabeza el grupo de los llamados "frugales", que quieren contener el gasto, es decir, reducir el monto total del presupuesto. El canciller Frederic Mertz apuesta por destinar el dinero a la defensa europea y también a mejorar la competitividad del sector industrial.

Su posición se sitúa a mucha distancia de los llamados "países de la cohesión", que insisten en mantener un presupuesto ambicioso.

Las negociaciones se presentan difíciles y en esta batalla Paris quiere jugar el papel de país bisagra. El presidente Emmanuel Macron insiste en la necesidad de seguir financiando las políticas tradicionales de la Unión Europea, y esto pasa por destinar una partida significativa a la Política Agricola Común y también los fondos que permiten reducir las desigualdades económicas entre las diferentes regiones.

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Para ello considera necesario que la Union Europea se dote de recursos propios. Y defiende la posibilidad de imponer una tasa a los grandes gigantes tecnológicos.

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