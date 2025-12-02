Con Théo Renaudon, enviado especial de RFI a Odesa,

Para hablar de Estados Unidos con los ucranianos, hemos decidido ir a McDonald’s. Mientras come papas fritas, con una calavera en su camiseta polar caqui, este militar destinado en Jersón se muestra tenso ante la idea de estas negociaciones entre Moscú y Washington. “Hay que abrir los ojos y ver las cosas con claridad. ¿Quién es el agresor? ¿Quién es la víctima? ¿Quién necesita ayuda? ¿Qué medios de presión hay que utilizar?”, dice a RFI.

El soldado tiene la sensación de que se está produciendo un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. “Creo que es el resultado de la propaganda rusa. Está teniendo impacto en los líderes estadounidenses”, opina.

“Hay que poner fin a esta guerra”

A su lado, un hombre con la cabeza rapada y un uniforme verde claro desentona en la cola que espera en la ventanilla. Él tampoco nos dirá su nombre ni su rango. Solo nos dirá una cosa: “Hay que poner fin a esta guerra. Esos tipos en sus oficinas que dicen que hay que luchar hasta el último ucraniano… Si ellos y sus seres queridos estuvieran donde estamos nosotros, hablarían de otra manera. Lo más importante es que la madre no entierre a su hijo. Eso es todo “, concluye con los ojos enrojecidos.

El encuentro entre Putin y Witkoff se produce en momentos en que Rusia reivindica la toma de Pokrovsk, un nodo logístico clave del este de Ucrania y de la localidad de Vovchansk, en el noreste.

Por su parte, el ejército ucraniano afirmó el lunes haber repelido 43 ataques en la zona de Pokrovsk y desmintió que fuera capturada por los rusos.

Pokrovsk es una posición estratégica, ya que está en el cruce de varios caminos y vías férreas que conducen a los últimos bastiones de las tropas ucranianas en el frente oriental.

