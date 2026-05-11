Los ucranianos se preparan para defender el último gran bastión estratégico del Donbás: Kramatorsk, una zona urbana donde todavía viven unos 100.000 civiles, expuestos hoy a los drones kamikaze y a la intensificación de los bombardeos. La vida cotidiana se ha vuelto insoportable allí. Numerosos habitantes están partiendo hacia un exilio incierto. La primera etapa de esas evacuaciones es el centro de acogida de Lozova, un gimnasio situado a unos 90 kilómetros del frente.

Los minibuses llegan uno tras otro. A bordo viajan familias, y también muchas personas mayores. Bajan con los brazos cargados de bolsas, donde han metido a toda prisa lo indispensable para sobrevivir unos días. Los recibe Alyssa, responsable del centro humanitario.

"Desde hace un mes, llegan unas 250 personas cada día, lo que es mucho. Esto se debe a la intensificación de los bombardeos. La línea del frente se acerca, así que la gente evacúa las zonas peligrosas y se desplaza hacia regiones más seguras".

En el primer piso, Dimitri, de 21 años, acomoda una cama plegable para pasar la noche. Siguió a su familia y, por segunda vez, dejó atrás a sus amigos y sus sueños de hacer música.

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"Es triste. En 2022, la primera vez, todo el mundo todavía esperaba que la paz volviera rápido. Pero lamentablemente no fue así. Ahora da angustia porque no sabemos realmente adónde vamos. Pero para mi abuela es peor. Ella vivió toda su vida en Kramatorsk. Para ella, emocionalmente, es mucho más duro", explica.

"Pues claro que todo va a estar bien".

Valeria, la abuela, se negaba a irse. Dice que se había acostumbrado al estruendo diario de las explosiones.

"Honestamente, fueron ellos quienes decidieron, y me llevaron con ellos", dice Valeria. Cerca de su casa caían bombas, muy cerca, justo al lado, en el patio, y se asustaron. "También les dio miedo dejarme sola, así que tuve que irme. Pero yo no quería", insiste.

Pese a las circunstancias —en particular, haber dejado su casa contra su voluntad—, Valeria sonríe ampliamente y afirma: "Pues claro que todo va a estar bien. Vamos a volver y vamos a brindar por la victoria".

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