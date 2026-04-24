El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski asistió a una cumbre europea organizada en Chipre. "Muy agradecido", apareció junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para celebrar "un gran día", tras el levantamiento del veto húngaro al préstamo prometido a su pais.

En 2026 y 2027, los 90.000 millones de euros del préstamo de la UE se destinarán, en un tercio, a apoyar la economía ucraniana, mientras que los otros dos tercios se emplearán en su industria de defensa: para "reforzar" al ejército ucraniano, "impulsar la producción en el ámbito de la defensa aérea" y "proteger" la red energética.

Ucrania espera recibir el primer desembolso a finales de mayo o principios de junio.

El reembolso de esta cantidad solo se llevará a cabo una vez que Moscú haya indemnizado a Kiev "por los daños causados por su guerra de agresión", según precisó el Consejo Europeo. Mientras tanto, la UE "se reserva el derecho" de recurrir a los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, aunque esta opción, rechazada por Bélgica, por ahora queda descartada.

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Asimismo, los europeos aprobaron un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dirigido al sector bancario y que incluye nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo ruso.

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