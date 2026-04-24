El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski asistió a una cumbre europea organizada en Chipre. "Muy agradecido", apareció junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para celebrar "un gran día", tras el levantamiento del veto húngaro al préstamo prometido a su pais.
En 2026 y 2027, los 90.000 millones de euros del préstamo de la UE se destinarán, en un tercio, a apoyar la economía ucraniana, mientras que los otros dos tercios se emplearán en su industria de defensa: para "reforzar" al ejército ucraniano, "impulsar la producción en el ámbito de la defensa aérea" y "proteger" la red energética.
Ucrania espera recibir el primer desembolso a finales de mayo o principios de junio.
El reembolso de esta cantidad solo se llevará a cabo una vez que Moscú haya indemnizado a Kiev "por los daños causados por su guerra de agresión", según precisó el Consejo Europeo. Mientras tanto, la UE "se reserva el derecho" de recurrir a los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, aunque esta opción, rechazada por Bélgica, por ahora queda descartada.
Asimismo, los europeos aprobaron un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dirigido al sector bancario y que incluye nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo ruso.
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