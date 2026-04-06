Para los ucranianos, este fin de semana de Pascua no ha marcado un cambio significativo, pues Rusia continuó su campaña de ataques contra Ucrania y, una vez más, la población pagó el precio.

En Nikopol, un drón kamikaze impactó en el mercado de la ciudad, matando a cinco personas e hiriendo a otras 28. En la región de Sumy, en un solo día 36 personas resultaron heridas, y en Járkov, la segunda ciudad más grande del país, los ataques con drones kamikaze se sucedieron durante todo el fin de semana, al igual que en Odesa, cuyo centro también fue atacado. Según las autoridades ucranianas, en todo el país un centenar de personas resultaron heridas en estos ataques.

La ofensiva no avanza como esperaba Moscú

Aunque los asaltos rusos se han intensificado, la línea del frente, de más de 1.000 kilómetros, no ha avanzado a favor de Moscú en esta primavera; al contrario: Kiev afirma haber recuperado 480 km² de territorio en el mes de marzo.

Además, con los ataques de drones ucranianos en Rusia, Moscú también está siendo golpeada en el corazón de su economía. Este fin de semana, Kiev confirmó ataques contra el puerto de Primorsk, así como contra una refinería en Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod.

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Según la defensa ucraniana, solo en el mes de marzo de este año, quince sitios estratégicos de producción y refinerías de petróleo fueron alcanzados. En total, el 40% de las refinerías rusas estarían paralizadas, y sitios de producción y lanzamiento de drones kamikaze Shahed también habrían sido dañados o destruidos en territorios ocupados, así como en las regiones de Kursk y Briansk.

Difícil reclutar

Kyrylo Budanov, jefe de la administración presidencial, lo ha advertido: para él no habrá milagros. El ejército ucraniano necesita recursos humanos y se requiere un mínimo para sostener el frente, por lo que la movilización continuará. Sus declaraciones se producen en un contexto en el que se han multiplicado los incidentes relacionados con la movilización.

La semana pasada en Leópolis, un soldado de un centro de reclutamiento murió apuñalado en plena ciudad. En Odesa, durante un control, un hombre en situación de irregularidad militar también atacó al soldado que le pedía sus documentos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, prometió próximos anuncios de reformas sobre el proceso de movilización, la remuneración y las modalidades para unirse al ejército, en particular mediante contratos de duración determinada. Todo ello mientras Kiev tiene dificultades para reclutar voluntarios, especialmente para la infantería.

Zelenski visita Siria y Turquía

Este lunes, además, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunió el domingo en Damasco con su homólogo sirio Ahmed Al-Chareh para conversaciones centradas en la seguridad regional y la guerra con Rusia.

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andríi Sybiga, anunció en X desde Damasco un acuerdo para reabrir "las embajadas en Kiev y Damasco en un futuro próximo".

El presidente ucraniano se reunió el día anterior con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Estambul para abordar la seguridad energética y marítima, así como los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, que dura ya más de cuatro años.

El estallido de la guerra en Oriente Medio, provocado por los ataques israelí-estadounidenses del 28 de febrero, ha puesto en pausa las negociaciones bajo mediación de Washington entre Kiev y Moscú.

Ucrania teme que una guerra prolongada en Oriente Medio, que ha provocado una crisis energética mundial, reduzca los suministros de equipamiento militar de sus aliados y permita a Rusia reforzar sus finanzas gracias al aumento de los precios del petróleo y del gas.

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