En Pokrovsk, hace casi una semana que se enviaron fuerzas especiales ucranianas para reforzar a las tropas de Kiev, que se encuentran en inferioridad numérica, en una proporción de 8 a 1 frente al agresor ruso en la zona. Según Kiev, estas medidas están dando sus frutos. La ciudad, un centro logístico clave de la región de Donetsk, sigue siendo escenario de intensos combates, pero no ha caído en manos de los rusos.

Pokrovsk sigue siendo libre y ucraniana. Esta ciudad del Donbás, que hace un año tenía unos 60.000 habitantes y de los que solo queda un millar, sigue resistiendo la agresión rusa. Según uno de los grupos de fuerzas especiales ucranianas que participan en una contraofensiva iniciada la semana pasada, la posición táctica de los ucranianos en varios barrios de la ciudad se habría estabilizado.

Los videos compartidos por el ejército ucraniano muestran intensos combates urbanos para desalojar a los rusos que se han infiltrado en la ciudad, informa nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze. Estas operaciones, en Pokrovsk y sus alrededores, tienen como objetivo evitar el cerco completo de la ciudad y, sobre todo, mantener abiertas las líneas de suministro del ejército ucraniano, amenazadas por la presencia de drones rusos sobre las carreteras de la zona.

Acompañado por su comandante en jefe de las fuerzas armadas, Oleksandre Syrsky, según las imágenes de la presidencia, el presidente Volodimir Zelenski se desplazó a esta misma zona de Pokrovsk para reunirse con las diferentes brigadas que participan en su defensa.

El presidente ucraniano se reunió allí con el comandante del Cuerpo Azov, Denys Prokopenko, una figura emblemática en Ucrania, según las imágenes publicadas por la presidencia. El coronel Prokopenko fue uno de los comandantes de la defensa de la acería Azovstal, símbolo de la resistencia ucraniana en la ciudad sitiada de Mariúpol en 2022.

Pokrovsk, ciudad clave del Donbás, sirve para aprovisionamiento y logística del ejército ucraniano. Es allí donde se han registrado los ataques más feroces de los casi cuatro años que ha durado la guerra. Enrique Ayala, analista geopolítico de la Fundación Alternativas, examina la situación en este frente.

Enrique Ayala: Hay una fuente ucraniana que habla de que los rusos podrían estar ocupando ya el 60% de la ciudad. Otros hablan de que las tropas ucranianas que han sido reforzadas recientemente con fuerzas de operaciones especiales aún mantienen parte de la ciudad. Y habría también algunos centenares de soldados rusos infiltrados en pequeños grupos de cuatro o cinco por toda la ciudad, lo cual dificultaría bastante la defensa. Simultáneamente, las tropas rusas están intentando cerrar el cerco alrededor de la ciudad, aunque todavía no lo han conseguido completamente. Hay combates no solo en Pokrovsk, sino también en Tobruk, que es al noroeste, y es un punto clave para cortar las comunicaciones de esta ciudad con el resto de Ucrania, con lo cual quedaría completamente aislada y cercada y, por tanto, caería seguramente en cuestión de días o semanas.

¿Cuál es la importancia estratégica ce Pokrovsk?

Pokrovsk es un centro logístico, de comunicaciones, de transportes y da paso a toda la parte este de la provincia de Donetsk, que ahora mismo es una prioridad para Rusia para terminar de conquistar todo el Donbás, incluso Dnipropetrovsk, que es una provincia que los rusos no consideran suya, pero también han hecho algún ataque en esa dirección. Si cae Pokrovsk, el camino estaría libre hacia Kramatorsk y Sloviansk, que son las dos ciudades más importantes del este de la provincia de Donetsk y que si caen, pues evidentemente todo el Donbás quedaría en manos rusas y es muy probable que incluso eso pusiera fin a la guerra. Por tanto, los ucranianos están resistiendo como pueden en Pokrovsk y es fácil que esa resistencia sea hasta el último hombre, como fue la de Bajmut y la de Avdeevka, que también cuando entraron los rusos, no había más que ruinas.

¿Qué se sabe de la relación de fuerzas en el terreno?

Es difícil establecer cifras exactas porque en las fuentes abiertas dan cifras muy diferentes. Parece que los rusos tendrían desplegados hasta 170.000 efectivos en toda la zona del Donbás. Podría haber entre 70 y 90.000 efectivos rusos por unos diez o 12.000 ucranianos, es decir, una proporción de 8A1A favor de los rusos. Aunque se han mandado refuerzos por parte de Kiev de operaciones especiales para equilibrar un poco el balance de fuerzas. Pero la superioridad rusa es abrumadora y lo más probable es que en la ciudad caiga en no mucho tiempo, abriendo paso para atacar directamente los últimos bastiones ucranianos en Donbás. Con lo cual todo el Donbás quedaría en poder de Rusia, que ahora mismo, pues es su máxima prioridad.

