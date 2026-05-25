El mercado y el centro comercial del animado barrio de Lukianivka fueron devastados este domingo por las llamas. Numerosos edificios residenciales quedaron destruidos. Frente a las ruinas todavía humeantes del número 26 de la calle Dekhtiarivska, Yevgueni, de 75 años, con una venda blanca alrededor de la cabeza, observa con la mirada perdida cómo las excavadoras retiran los escombros.

"La onda expansiva me lanzó contra un armario y me abrí la frente. En ese instante todo se volvió negro. Había polvo y una luz rojiza. En realidad, ya había un incendio, y las llamas se mezclaban con el polvo", cuenta.

Yevgueni logra llegar al refugio subterráneo. Allí, sus vecinos le curan la herida de urgencia mientras, sobre sus cabezas, las paredes siguen temblando. "Del apartamento ya no queda nada", murmura el anciano. Era un piso heredado de sus padres. Su amiga Katya está allí desde la madrugada para llevarlo primero al hospital y luego ayudarlo con todos los trámites que tiene por delante. "Esta es la habitación de su esposa, fallecida hace seis o siete años. Él nunca quiso tocar nada allí. Y ahora esa habitación también quedó completamente destruida", dice.

"¿Adónde podríamos huir?"

En una calle paralela, dentro de un apartamento que quedó inhabitable, Iryna intenta retirar el polvo con una escoba. Frente a semejante destrucción, el gesto parece casi inútil. "¿Adónde podríamos huir? Cuando empezó la guerra, no nos fuimos a ninguna parte con los niños. Nos quedamos en los sótanos. Nos quedamos porque no teníamos adónde ir", afirma.

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Iryna, igual que al comienzo de la guerra, no tiene adónde ir. Ni esta noche ni las siguientes.

Kiev y Moscú dieron cuenta del uso, por parte de Rusia, de su misil balístico con capacidad nuclear Orechnik durante estos bombardeos, llevados a cabo tras un reciente ataque de drones ucranianos contra edificios educativos en la región ucraniana de Lugansk (este), ocupada por Moscú, que causó 21 muertos y más de 40 heridos. Ucrania ataca regularmente a Rusia en represalia por los bombardeos diarios de los que es objeto desde que Moscú lanzó, en febrero de 2022, una ofensiva a gran escala contra su territorio.

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