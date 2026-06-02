Desde octubre de 2023, Rusia había ido conquistando terreno, pero sus avances comenzaron a estancarse a finales de 2025: de una progresión de 579 km2 en noviembre de 2025 pasó a sólo 23 km2 en marzo de 2026. Y fue en abril 2026 cuando la zona controlada por Moscú disminuyó por primera vez en dos años y medio a una extensión calculada en 120 km2.

No obstante, el ISW considera que el ejército ruso sigue infiltrado en la mayoría de las zonas donde Ucrania ha recuperado terreno.

Pequeños grupos de soldados

El ejército ruso envía constantemente pequeños grupos de soldados para tomar posición en el frente. Ahí se ocultan con el objetivo de facilitar el avance de las tropas. Las victorias ucranianas en abril y mayo son, además, marginales a escala del país (0,07% del territorio ucraniano, Crimea y Donbás incluidos) y a escala de los territorios controlados por Rusia (0,4%). A pesar de las reducidas proporciones, el balance es positivo para el bando ucraniano.

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Estas operaciones han limitado a Rusia que lleve personal al frente, en cambio ha fortalecido la primera línea de combate. En mayo, el ejército ucraniano avanzó principalmente en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Las estimaciones del ISW excluyen los avances reivindicados del lado ruso, aunque no han sido confirmados pero tampoco desmentidos por el ISW, institución que colabora con el Critical Threats Project.

Cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Rusia ocupa poco más del 19% del país, incluyendo el 7% de Crimea y en las zonas del área industrial del Donbás, que ya estaban bajo control ruso o de separatistas prorrusos antes de la invasión de febrero de 2022.

La mayor parte de los avances rusos se lograron durante las primeras semanas del conflicto.

Con AFP

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