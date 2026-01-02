Con la corresponsal de RFI en Kiev, Emmanuelle Chaze

Su muerte fue anunciada el 27 de diciembre por su batallón y por los medios ucranianos, pero Denis Kapustin sigue vivo. Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia ucraniana, lo confirmó en un video difundido por Kiev este jueves.

"Enhorabuena por tu regreso a la vida, siempre es agradable", expresó Budanov lacónicamente. Por su parte, Denis Kapustin afirmó estar listo para "volver a la zona de operaciones" en el frente y continuar comandando su unidad.

Muerte escenificada

Su muerte había sido escenificada como parte de una "operación especial" ucraniana de un mes destinada a engañar al FSB, el servicio secreto ruso, e identificar a los cerebros de su asesinato.

Moscú había prometido 500.000 dólares (425.000 euros) a quien lograra matarle. La maniobra funcionó: Kiev anunció su "resurrección" tras neutralizar la amenaza y aprovechar la recompensa rusa.

Un nacionalista de extrema derecha

Aunque esta operación ilustra la ingeniosidad de los servicios de inteligencia ucranianos, también pone de relieve una figura controvertida: Kapustin, aliado de Kiev en la guerra, sigue siendo un nacionalista de extrema derecha cuya ideología no corresponde a los valores de la gran mayoría de los ucranianos.

El pasado agosto, interrumpió el funeral del artista anarquista convertido en soldado David Chichkan tras ver una bandera LGBTQ+ ondeando en la procesión.

