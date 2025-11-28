Hasta ahora, el todopoderoso mano derecha de Volodimir Zelenski era considerado un intocable, escribe nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze. El allanamiento contra Andriy Yermak estalla en un momento en que Kiev mantiene conversaciones muy difíciles con Estados Unidos sobre un plan para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

El poderoso jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodimir Zelenski es el negociador clave en este proceso. “La agencia anticorrupción (NABU) y la fiscalía especializada en anticorrupción (SAP) están llevando a cabo (…) registros en la sede de la administración presidencial”, indicó la NABU en un comunicado, sin dar más detalles.

“Sin obstáculos”

Andriy Yermak, de 54 años, que ocupa su cargo desde 2020, dos años antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, confirmó esta información. “La NABU y la SAP están llevando a cabo investigaciones en mi domicilio. Los investigadores no encuentran ningún obstáculo” y han recibido “acceso completo a mi apartamento”, aseguró en Telegram. “Mis abogados están allí y están interactuando con las fuerzas del orden”, añadió el responsable, que asegura cooperar “plenamente” con las investigaciones.

Sin embargo, Yermak aparecería en unas escuchas telefónicas incriminatorias bajo el apodo de “Ali Baba”; además, habría intentado obstaculizar el trabajo de los investigadores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estas investigaciones estarían relacionadas con uno de los peores escándalos de corrupción de la presidencia de Zelenski, que ha sacudido al país en las últimas semanas y ya ha provocado la destitución de dos ministros, según varios diputados de la oposición.

El escándalo estalló a principios de noviembre, cuando la NABU reveló un “sistema delictivo”, orquestado según los investigadores por un allegado del presidente, que permitió desviar 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros) en el sector energético.

El segundo hombre más influyente de Ucrania

Ex productor de cine y jurista especializado en propiedad intelectual, Andriy Iermak es considerado por muchos como el segundo hombre más influyente del país, solo por detrás del presidente Zelenski. Su influencia sobre este último suscita interrogantes incluso en el equipo presidencial. Sus críticos lo acusan, en particular, de haber acumulado demasiado poder.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más