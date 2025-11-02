Después de meses de combates, Pokrovsk se enfrenta a un asalto a gran escala de Rusia. Este 1 de noviembre, el ejército ucraniano dijo que se estaba llevando a cabo una operación "compleja" que involucraba a fuerzas especiales para expulsar a los soldados rusos infiltrados en la ciudad de 60.000 habitantes, en gran parte desierta. El equilibrio de poder está en gran medida a favor de Rusia en el asalto.

Con la corresponsal de RFI en Kiev, Emmanuelle Chaze

"Una operación compleja continúa para destruir y expulsar a las fuerzas enemigas de Pokrovsk", dijo el sábado 1 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky. "Bajo mis órdenes, grupos combinados de fuerzas de operaciones especiales están operando en la ciudad", incluidas unidades del Servicio de Seguridad (SBU) y la Inteligencia Militar (GUR), agregó.

Según él, esta es actualmente la zona "más difícil" del frente y una agrupación rusa "de varios miles" de soldados está tratando de infiltrarse en la aglomeración de Pokrovsk-Myrnograd y cortar allí las "rutas de suministro" ucranianas. Videos publicados en las redes sociales muestran vuelos en helicóptero sobre Pokrovsk, otro muestra a soldados corriendo en un campo desde un helicóptero que ha aterrizado allí.

No hay cerco ruso, según el ejército ucraniano

Sin embargo, Oleksandr Syrsky niega cualquier cerco de sus tropas en el área. El jefe del ejército ucraniano dice que los ucranianos se mantienen firmes, a pesar de la intensa presión ejercida por varios miles de soldados rusos acumulados en las afueras de la ciudad y a pesar de las fuertes preocupaciones sobre una posible caída de la ciudad en manos rusas.

Oleksandr Syrsky dice que se está haciendo todo lo posible para mantener la logística y las rutas de suministro. Estas declaraciones siguen a una operación de intervención coordinada de las fuerzas especiales ucranianas en la zona. La operación habría comenzado hace unos días. Rusia dice que la² ha frustrado, pero Kiev dice que aún está en curso.

Contrataques ucranianos

Kiev también está llevando a cabo ataques contra las refinerías de petróleo rusas. El último ataque hasta la fecha fue el de una terminal petrolera en Krasnodar Krai, un centro neurálgico para las exportaciones de petróleo ruso. Los ucranianos continúan golpeando el corazón de la economía rusa.

Este año, Ucrania dice que ha atacado con éxito 160 sitios de producción de petróleo y refinerías rusas, según Kiev. Esto habría resultado en un déficit del 20% en el mercado interno de combustibles de Rusia y habría desmantelado más de un tercio de la capacidad de refinación de Moscú.

