En medio de la intensificación de la represión contra el principal partido de la oposición, el centroizquierdista CHP, su sede en Estambul amaneció este lunes rodeada por la policía, sin conexión a internet ni posibilidad de entrar o salir, tras una noche de choques entre manifestantes que protestaban por el bloqueo y las fuerzas del orden. Con información de nuestro corresponsal en Turquía Andrés Mourenza.

El despliegue de los agentes se realizó para garantizar la entrada del interventor designado por un tribunal la semana pasada, encargado de supervisar al CHP en el marco de un juicio en el que se acusa al presidente provincial de haber comprado votos para acceder al cargo.

Los socialdemócratas turcos se niegan a permitir que el interventor tome posesión y acusan al Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de estar detrás de esta decisión judicial, en su estrategia para debilitar al partido opositor, que ha ganado fuerza tras vencer en las elecciones municipales del año pasado.

Las encuestas sitúan al CHP, por primera vez en décadas, por delante de la formación islamista que gobierna Turquía desde 2002.

La represión contra el CHP se intensificó en marzo pasado, con la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, elegido como candidato presidencial de la oposición para enfrentar al presidente Erdogan. Desde entonces, más de 200 cargos vinculados al partido opositor, incluidos 14 alcaldes, han sido enviados a la cárcel.

Además, la formación socialdemócrata y sus dirigentes enfrentan este mes una docena de juicios diferentes, entre ellos uno que busca anular el congreso nacional durante el cual se eligió a su actual y combativo liderazgo e imponer en su lugar una gestora presidida por un antiguo dirigente, lo que podría dividir al partido opositor.

Este fin de semana, el CHP anunció que convocará un congreso extraordinario el 21 de septiembre, luego de que un tribunal destituyera a su dirección en Estambul por acusaciones de corrupción, informó una fuente del partido el sábado.

Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión política sobre el Partido Republicano del Pueblo (CHP), luego de que un tribunal anulara esta semana los resultados de su congreso provincial de Estambul de octubre de 2023, destituyendo a su líder Özgür Çelik y a otros 195 responsables.

Mueren dos policías en Esmirna

Dos policías murieron a tiros y otros dos resultaron heridos este lunes en una comisaría cercana a la ciudad turca de Esmirna, y un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso, anunció el ministro del Interior.

"El sospechoso del incidente, E.B., de 16 años, fue detenido y se ha abierto una investigación", indicó en la red X el ministro Ali Yerlikaya.

Según él, uno de los policías heridos se encuentra en estado grave.

En imágenes difundidas por la televisión turca se veía un cordón policial frente a la comisaría, donde ocurrió el ataque la mañana del lunes.

En un video difundido por un vecino y retomado por varios medios locales se observa a un joven con un fusil largo que parece huir del lugar de los hechos.

Con información de la AFP

