Al menos 72 soldados habían sido tomados como rehenes en el departamento del Cauca, zona en el suroeste de Colombia controlada por una disidencia de las FARC e infestada por el narcotráfico, según el Ejército. Horas después, las autoridades anunciaron la liberación de 27 de ellos.

El Ejército colombiano confirmó la "extracción" de 27 militares, mientras que los otros 45 "siguen privados de libertad" en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. El Ejército "mantiene su presencia en la zona, toma medidas para restablecer el orden y garantizar el regreso del personal" que había sido secuestrado, añadió en un comunicado.

Una fuente militar informó de que la toma de rehenes ocurrió "durante la tarde" del domingo, sin dar más precisiones. Los secuestros de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen ser obra de campesinos obligados o manipulados por grupos armados, en zonas donde la presencia del Estado es débil.

Según medios locales, la toma de rehenes del domingo ocurrió durante una operación militar en el cañón del Micay, un enclave donde se produce cocaína y operan bandas criminales y el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dirigida por Iván Mordisco.

Unas 600 personas "obstaculizaron" esta misión de "control de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas y la explotación minera ilegal", indicó el Ejército. "Liberen a los soldados, podrían ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres", declaró en redes sociales el presidente colombiano Gustavo Petro.

El presidente de izquierdas lanzó en 2024 una ofensiva para retomar el control de esta zona, pero se ha topado con una fuerte resistencia por parte de la población local.

En este mismo sector, 57 soldados fueron retenidos en junio y rescatados días después gracias a una intervención militar. A finales de agosto, 33 soldados fueron liberados tras pasar tres días detenidos en el departamento del Guaviare (sureste). Las autoridades habían informado inicialmente de 34 soldados tomados como rehenes, pero luego redujeron esta cifra a 33.

Dos ataques atribuidos a dos grupos armados también dejaron 18 muertos el pasado 21 de agosto.

