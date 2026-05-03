Trump rectifica y señala ahora que revisará la propuesta de paz de Teherán enviada el pasado viernes y sobre la que había emitido una negativa en principio. “No puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho”, ha avanzado esta madrugada el mandatario en un escueto mensaje en su red social Truth. El presidente estadounidense ha admitido que hay “una posibilidad” de que sus fuerzas retomen los ataques contra Teherán y también ha asegurado que los soldados que retirará de Alemania serán “muchos más” que los 5.000 que anunció el Pentágono en lo que supone un aumento de las tensiones entre la Casa Blanca y sus aliados. “Me explicaron el concepto del acuerdo. Me darán la redacción exacta ahora”, dijo a la prensa anoche al abordar el Air Force One en Florida, donde tiene su residencia privada, rumbo a Washington, según indica la CNN. Según información difundida esta noche por la agencia iraní Tasnim, Irán presentó, a través de un mediador pakistaní, una respuesta a la propuesta de nueve puntos de Estados Unidos centrada en el tema de “poner fin a la guerra”.

Por su parte, Irán cree que “Estados Unidos debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, en palabras del viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Un superpetrolero iraní con más de 1,9 millones de barriles de crudo a bordo, valorados en unos 220 millones de dólares, ha logrado evadir esta madrugada el bloqueo de Ormuz y actualmente navega por el estrecho de Lombok, en Indonesia, según recoge el portal especializado TankerTrackers.

Las fuerzas armadas estadounidenses han impedido en este tiempo el paso de medio centenar de barcos con salida o destino a puertos iraníes.

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Irán está a la espera de una respuesta oficial de Estados Unidos a sus propuestas. Mientras, Trump se ha mostrado esta semana insatisfecho con la marcha de las negociaciones con Irán aunque mantiene vivo un alto el fuego sin reapertura del estrecho de Ormuz, que perjudica principalmente a los aliados de Washington.

(Con AFP y Reuters)

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