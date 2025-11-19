Con el informe de Cristóbal Vásquez, corresponsal de RFI en Washington

Desde el Salón Oval y en el marco de la visita de estado del Príncipe Mohamed Bin Salmán, Donald Trump salió a la defensa de éste frente a los interrogantes sobre el asesinato del periodista de opinión del Washington Jamal Khashoggi: “ Mencionas a alguien que fue muy controversial. A mucha gente no le caía bien ese caballero del que estás hablando. Ya sea que te gustara o no, estas cosas pasan, pero [él] no sabía nada al respecto”, dijo Trump en respuesta a una pregunta de la periodista del medio ABC, a quien amenazó con no volverle a permitir formular una pregunta en el Salón Oval y con quitarle la licencia de operación a su medio…

Trump agregó que no tenía por qué avergonzar al invitado haciendo una pregunta como esa. Por su parte, Mohamed Bin Salman, a quien la propia CIA aseguró que fue quien ordenó él descuartizamiento de Khashoggi en la embajada Saudita en Estambul, reconoció que el asesinato del periodista fue un "gran error". "Estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", agregó.

Aviones de combate F-35

Durante una visita del príncipe heredero a la Casa Blanca, Trump buscó reforzar las relaciones con el líder de facto de Arabia Saudita y le ofreció un recibimiento con toda la pompa, incluido un espectáculo aéreo con F-35.

Durante la reunión, firmaron acuerdos sobre energía nuclear civil y la venta de aviones de combate estadounidenses, informó la Casa Blanca.

Los dos Estados también ratificaron una "declaración conjunta" sobre la energía nuclear civil que "crea la base legal para una cooperación que se cifra en miles de millones de dólares durante varias décadas (…) respetando estrictas normas de no proliferación", anunció el gobierno estadounidense.

Trump también "dio su visto bueno a un acuerdo de venta de armamento, que incluye futuras entregas de F-35″, pese a las preocupaciones de Israel y a las advertencias de funcionarios estadounidenses de que China podría robar tecnología de estos modelos de aviones.

En la noche, Trump dijo que designaba a Arabia Saudita como un aliado extra OTAN. Solo 19 países en el mundo cuentan con esa designación.

"Estamos llevando nuestra cooperación militar a niveles aún mayores al designar formalmente a Arabia Saudita como un aliado mayor extra OTAN", dijo el republicano.

Solución de dos Estados

Durante la reunión, Bin Salmán anunció a Trump un aumento de 600.000 millones a casi 1 billón de dólares de las inversiones de su país rico en petróleo en suelo estadounidense.

Con una amplia sonrisa, el republicano le pidió que confirmara la cifra, a lo que Bin Salmán respondió: "Sin duda alguna".

Trump recibió al príncipe heredero como si se tratase de un jefe de Estado, ya que considera al reino clave para la paz en Medio Oriente tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

El presidente estadounidense presionó al príncipe para que normalice las relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, impulsados por Trump en su primer mandato.

Bin Salmán aseguró el martes que trabaja para poder hacerlo "lo antes posible", pero insistió en garantizar primero una "vía clara hacia la solución de dos Estados" como salida al conflicto entre Israel y los palestinos.

