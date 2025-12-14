«He creado la mayor economía de la historia. Pero la gente necesita tiempo para darse cuenta». Donald Trump reconoció que los republicanos podrían perder las elecciones legislativas de mitad de mandato, a pesar de lo que él considera éxitos económicos desde hace casi un año, en una entrevista con el Wall Street Journal (WSJ) publicada el sábado por la noche.

«Todo ese dinero que está entrando en nuestro país [permite] en este momento construir cosas: fábricas de automóviles, inteligencia artificial, muchas cosas. [Pero] no puedo decirles cómo se traducirá eso para el votante. Lo único que puedo hacer es mi trabajo», admitió el multimillonario republicano.

El republicano, que regresó a la Casa Blanca en enero, ha insistido regularmente en que la economía estadounidense está ahora en auge, mientras continúa atribuyendo la inflación persistente a su predecesor demócrata, Joe Biden.

Donald Trump asegura regularmente que la economía de Estados Unidos está ahora floreciendo y sigue echando la culpa de la inflación a su predecesor demócrata, Joe Biden. Pero, en realidad, esta mejora económica solo beneficia a una minoría.

Las personas con mayores ingresos se benefician del aumento de los precios inmobiliarios y de los mercados financieros. El patrimonio de los más ricos aumenta y sus impuestos disminuyen gracias a la reducción de las tasas decidida por Donald Trump.

Según datos oficiales, el 20 % más rico representa el 40 % del consumo estadounidense. En octubre de 2025, la Reserva Federal también destacó que «el gasto de las personas con altos ingresos en viajes y alojamientos de lujo siguió siendo importante».

El poder adquisitivo de los más desfavorecidos se erosiona

Por el contrario, los hogares más modestos ven cómo se erosiona su poder adquisitivo. La culpa es de la política arancelaria de Donald Trump. La Fed señala que «los hogares con ingresos bajos y medios siguen buscando descuentos y promociones ante el aumento de los precios y la mayor incertidumbre económica». A esto se suman los recortes en las prestaciones sociales, en particular los recortes en el programa de cupones de alimentos.

Otro motivo de preocupación para este sector de la población estadounidense es la ley «Obamacare», que expira a finales de diciembre. No es seguro que se renueven las ayudas financieras que permiten a más de veinte millones de estadounidenses tener un seguro médico.

En una reciente entrevista para el medio Politico, Donald Trump aseguraba que la economía estadounidense merecía una calificación de «25/20». Sin embargo, según una encuesta de opinión publicada el jueves, solo el 31 % de los estadounidenses se declara satisfecho con la política económica del presidente.

La última cifra de inflación publicada, en septiembre, mostró un aumento de precios interanual del 2,8%. El gobierno no publicó estadísticas de octubre debido al cierre administrativo producto del desacuerdo presupuestario en el Congreso. Se espera la cifra de noviembre la próxima semana.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más