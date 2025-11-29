Donald Trump declaró el viernes 28 de noviembre que indultará al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas.

“Voy a conceder un indulto total y absoluto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta”, escribió el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

El republicano, que no duda en inmiscuirse en la vida política de otros países, pidió esta semana votar por el candidato de derecha Nasry Asfura, del partido de Juan Orlando Hernández.

Asfura se desmarca de Hernández

Contactado por teléfono por la agencia de noticias francesa AFP tras este anuncio, Asfura aseguró no tener “ninguna relación” con Juan Orlando Hernández. “El partido no es responsable de las acciones personales”, afirmó, al tiempo que agradeció el apoyo de Donald Trump.

Si “Asfura gana las elecciones presidenciales en Honduras, Estados Unidos le brindará todo su apoyo, ya que confía plenamente en él”, reafirmó el viernes Donald Trump, al tiempo que insinuó que, en caso contrario, Washington podría restringir su financiación. “Si no gana las elecciones, Estados Unidos no malgastará su dinero”, precisó.

Juan Orlando Hernández, que fue presidente entre 2014 y 2022, cumple una condena de 45 años en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, tras haber sido declarado culpable de ayudar a enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

