El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el domingo a los líderes de Tailandia y Camboya por el alto el fuego acordado para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que, durante tres semanas, dejaron al menos 47 muertos y más de un millón de personas desplazadas, según cifras oficiales. Los combates se extendieron a casi todas las provincias limítrofes entre ambos países, generando una grave crisis humanitaria en la región.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump calificó la decisión como “rápida y decisiva”, y elogió a los mandatarios de ambos países por alcanzar un acuerdo que consideró “justo”. Asimismo, destacó el papel de Washington en los esfuerzos de mediación, realizados junto con China y Malasia, y aseguró que Estados Unidos estaba “orgulloso de ayudar” a facilitar la tregua.

El mandatario estadounidense también se atribuyó mérito por un intento previo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia, que se rompió a comienzos de este mes cuando el conflicto se reavivó. Antes de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Trump volvió a resaltar su papel en la resolución de conflictos internacionales, afirmando que “quizás Estados Unidos se haya convertido en las verdaderas Naciones Unidas”. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el acuerdo y pidió a ambas partes respetar de inmediato el compromiso alcanzado.

Por su parte, Tailandia y Camboya acordaron congelar los movimientos de tropas y permitir el retorno de los civiles desplazados a sus hogares lo antes posible. Tras el anuncio de la tregua, el canciller chino Wang Yi recibió a los ministros de Exteriores de ambos países para dos días de conversaciones. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang afirmó que el alto el fuego “ha abierto el proceso de reconstrucción de la paz” y subrayó la necesidad de avanzar gradualmente hacia un cese del fuego duradero y la reconstrucción de la confianza mutua.

