El gobierno estadounidense presenta ahora este documento de 28 puntos como "un marco para las negociaciones", cuyo objetivo es poner fin al conflicto provocado por la invasión rusa de 2022. Acogido con satisfacción por el dirigente ruso, Vladimir Putin, el plan retoma exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Sin embargo, también ofrece garantías de seguridad occidentales a Ucrania para prevenir un nuevo ataque ruso. Según fuentes consultadas por AFP, "el consejero del presidente francés irá mañana (domingo) a Ginebra con sus colegas del E3″, es decir Alemania, Francia, Reino Unido, para dialogar con representantes de Estados Unidos y Ucrania.

Igualmente, un responsable de Estados Unidos confirmó a AFP la presencia el domingo en Ginebra del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y del emisario diplomático de Donald Trump, Steve Witkoff. El presidente estadounidense dio inicialmente a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta.

Pero el sábado respondió "no" a la pregunta de si su plan era una "última oferta" para resolver el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La propuesta "se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basa en aportes previos y actuales de Ucrania", completó el secretario Rubio. El enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, dijo a Fox News que el plan es "un trabajo en progreso".

Putin consideró que el texto puede servir "como base para una solución pacífica definitiva" del conflicto iniciado en 2022 y se mostró dispuesto a "discutir en profundidad todos los detalles". En tanto, Zelenski inició consultas con sus principales aliados en Europa para discutir la propuesta estadounidense. En un comunicado conjunto, los líderes de países europeos claves, así como Japón y Canadá, dijeron que el plan de Washington "es una base que requerirá trabajo adicional".

"Somos claros en el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable ante futuros ataques", afirmaron.

– "Lista de deseos de Rusia" –

Por su parte, senadores estadounidenses declararon el sábado que el plan es "una lista de deseos de Rusia", y que el propio secretario Rubio lo reconoció. No obstante, Rubio negó esa versión.

"La propuesta de paz fue redactada por los Estados Unidos", escribió Rubio en X el sábado por la noche. "Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basa en aportes previos y actuales de Ucrania".

Zelenski reconoció el viernes que su país atraviesa "uno de los momentos más difíciles de (su) historia". "Podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, afirmó. Según el texto estadounidense, las regiones orientales Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas", incluido por Estados Unidos. Esto implicaría que Moscú ganaría territorios ucranianos que aún hoy están bajo control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Ucrania tendría que limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano. Según un responsable estadounidense, el plan incluye, sin embargo, garantías de seguridad por parte de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque.

