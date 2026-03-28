El dirigente republicano también desestimó que las recientes acciones militares estadounidenses en Venezuela o Irán le resten apoyo dentro de su movimiento MAGA ("Make America Great Again"), un sector del cual se opone al intervencionismo exterior de Estados Unidos.

En un discurso en un foro de inversión FII Priority, respaldado por Arabia Saudita, Trump dijo que su movimiento MAGA quería "fuerza" y "victoria" y puso como ejemplo la captura en enero del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Yo construí este gran ejército. Dije: 'Nunca tendrán que usarlo', pero a veces hay que usarlo", dijo Trump.

"Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan ver que no dije eso", agregó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Luego insistió a los medios en que ignoren esa declaración, pero rápidamente repitió "Cuba es la siguiente" entre risas del público de este foro organizado en Miami.

El presidente estadounidense, que ha especulado en ocasiones anteriores con "tomar" la isla, no especificó qué planea hacer con Cuba.

Su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que cualquier agresor externo se enfrentaría a una "resistencia inexpugnable".

Sin embargo, el bloqueo de petróleo implementado por Estados Unidos pone a las autoridades comunistas bajo presión.

Los apagones y la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos han generado protestas con cacerolas por la noche.

Las averías se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de Cuba, el venezolano Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero.

Cuba está sometida a un embargo comercial estadounidense desde poco después de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Las relaciones se deshielaron en los últimos años, pero se deterioraron rápidamente con el regreso de Trump, que quiere reforzar el control de Washington sobre América Latina.

Un alto diplomático cubano dijo anteriormente que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Washington, pero descartó negociar cambios en su sistema político.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más