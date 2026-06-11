"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE" dijo el mandatario en su red Truth Social.

"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos" añadió.

Trump ya había mencionado anteriormente la toma de control de la isla de Jark, una franja de tierra cubierta de matorrales situada al norte del Golfo, a unos 30 kilómetros de la costa iraní, que alberga la mayor terminal petrolera de Irán y que, según una nota reciente del banco estadounidense JP Morgan, representa alrededor del 90 % de sus exportaciones de crudo.

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A mediados de marzo ya había sido blanco de "uno de los ataques aéreos más potentes de la historia en Oriente Medio", según Donald Trump, quien aseguró haber destruido allí "todos los objetivos militares".

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