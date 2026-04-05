“Lo tenemos. En las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado", escribió Donald Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano se refirió al segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán diciendo que había sido rescatado y que se encontraba "sano y salvo". El avión, un caza bombardero F-15E, se había estrellado en el suroeste de Irán y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo. El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura del segundo ocupante. El primero había sido exfiltrado poco después durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Sin embargo, luego del anuncio de Trump, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que había derribado otro avión estadounidense que participó en el operativo de salvamento.

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En tanto, el conflicto se propaga por Oriente Medio desde que estalló el 28 de febrero, con los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

La república islámica lanzó el domingo misiles y drones contra Israel, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En este último país se reportaron daños en plantas de electricidad y desalinización de agua.

La guerra, que entró ya en su segundo mes, ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo mundial.

Ultimátum

Trump dio el sábado a la república islámica un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de desatar un "infierno" sobre Irán.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el mandatario estadounidense.

Irán mantiene un férreo control de esta vía crucial para el tránsito naval de petróleo y gas del Golfo.

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