Durante la recepción del presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung en la Casa Blanca, Trump dijo el lunes que espera volver a ver nuevamente al líder de Corea del Norte. Durante la visita de Lee, la aerolínea Korean Air anunció la compra de más de 100 aviones a Boeing.

Con Cristóbal Vásquez, corresponsal de RFI en Washington

“Espero reunirme con Kim Jong Un en un tiempo futuro apropiado”, dijo Donald Trump en compañía del presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung, quién asumió su cargo hace unas semanas.

Trump agregó que tiene una muy buena relación con el líder norcoreano y que lo conoce mejor que cualquiera, a excepción de su hermana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En encuentro con el presidente Lee Jae-myung en la Casa Blanca empezó en aire enrarecido. Antes de la llegada del mandatario surcoreano, Trump recurrió a las redes sociales para denunciar lo que dijo era una "Purga o Revolución" en Corea del Sur, aparentemente por allanamientos que involucran iglesias.

Cuarenta minutos después de comenzada una reunión en la Oficina Oval en la que Lee elogió profusamente a Trump, el líder estadounidense descartó su propia y contundente crítica, diciendo: "Estoy seguro de que es un malentendido" ya que "hay un rumor circulando".

Lee, un abogado que defendía derechos laborales y que ha criticado al ejército estadounidense en el pasado, halagó a su anfitrión y dijo que Trump ha convertido a Estados Unidos "no (solo) en un guardián de la paz, sino en un hacedor de paz".

"Espero con ansias su reunión con el presidente Kim Jong Un y la construcción de (una) Trump Tower en Corea del Norte, y jugar al golf allí", le dijo Lee.

Kim "le estará esperando", le dijo Lee a Trump.

Contratos con Boeing

Mientras, Korean Air se dispone a anunciar una orden de compra de un centenar aviones Boeing fabricados en Estados Unidos, según Reuters.

"Korean Air ha anunciado su intención de comprar 103 aviones de última generación a Boeing", indicó la compañía aérea en un comunicado.

La adquisición, que también incluye motores de repuesto de GE Aerospace, está valorada en aproximadamente 50.000 millones de dólares, según la empresa con sede en Seúl.

Cabe recordar que Boeing pasa por problemas en la fabricación de las aeronaves que ha resultado en accidentes catastróficos.

“No le cae bien”

Por otro lado, desde la Casa Blanca le preguntaron a Trump porqué el presidente ruso Vladimir Putin no quería reunirse con su par ucraniano Volodimir Zelenski, y este respondió: “Porque no le cae bien, yo tengo gente que no me cae bien tampoco. Simplemente no se caen bien”. Según dijo Trump, el próximo paso sería una reunión entre los dos lideres para llegar a un acuerdo de paz.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más