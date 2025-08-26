El Foro de las familias de rehenes, que congrega a allegados de los cautivos en Gaza, ha convocado este martes a una jornada de movilización nacional al margen de la reunión del gabinete de seguridad, que debe decidir su estrategia frente a Hamás.

Tratando de repetir la magnitud de las protestas del pasado domingo, las familias de los secuestrados y los movimientos populares destinados a derribar al Gobierno de Benjamin Netanyahu declaran un día de solidaridad nacional y vuelven a arrastrar a centenares de miles de israelíes a las calles, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra y un acuerdo por la liberación de todos los rehenes cautivos en Gaza.

Ocho días después de recibida una respuesta positiva de Hamas a las condiciones del acuerdo, el gobierno israelí aún no dio su respuesta.

Las familias dicen que la decisión del gabinete de avanzar hasta la conquista de Gaza, aun cuando el propio Comandante en Jefe del Ejército expresó sus reservas, llevará a la muerte de los secuestrados, o por el accionar militar o asesinados por sus captores.

"Una mayoría absoluta del pueblo israelí desea el retorno de nuestros familiares a la casa. El aplazamiento deliberado de la firma de un acuerdo para su liberación va en contra de la voluntad del pueblo y de nuestros valores fundamentales: la responsabilidad mutua y la solidaridad", afirmó un comunicado del foro de las familias de rehenes.

Indignación por bombardeo a un hospital

Frente a la indignación internacional por la muerte de los cinco periodistas ayer en Gaza, el ejército se disculpó y ordenó la apertura de una investigación. Un pedido de disculpas fue pronunciado también desde el despacho del primer ministro.

Netanyahu afirmó este lunes que el bombardeo contra el hospital fue un "accidente trágico".

"Israel lamenta profundamente el accidente trágico que ocurrió hoy en el hospital Nasser de Gaza", escribió Netanyahu en un comunicado publicado en inglés por su oficina tras el bombardeo que mató a cinco periodistas, incluidos reporteros que colaboraban para Al Jazeera, Reuters y AP.

Las órdenes militares exigen la aprobación de un oficial con rango de coronel o más elevado, para abrir fuego contra un hospital, pero en este caso, pareciera que la orden fue dada por oficiales de campo de rangos inferiores. En el pasado, incidentes trágicos y errores bélicos como el de ayer, habrían puesto punto final a la guerra.

