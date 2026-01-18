“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados (Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) estarán sujetos a un arancel del 10 % sobre todas las mercancías enviadas a Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, este arancel pasará al 25 %. Seguirá siendo aplicable hasta que se alcance un acuerdo sobre la adquisición definitiva de Groenlandia”, escribió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social.

El presidente francés, Emmanuel Macron, mantendrá conversaciones en las próximas horas con sus homólogos europeos sobre esta crisis sin precedentes entre miembros de la OTAN, mientras los embajadores de la UE se reúnen de urgencia en Bruselas.

Las amenazas arancelarias son “inaceptables”, afirma Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este sábado de “inaceptables” las amenazas de nuevos aranceles del presidente estadounidense Donald Trump e indicó que, si se confirmaban, Europa respondería de forma coordinada.

“Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo”, escribió el presidente francés en un mensaje publicado en la red social X.

“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Sabremos hacer respetar la soberanía europea”, añadió.

