“Cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como poder político dominante en Venezuela. ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más tiempo?”, preguntaron los periodistas del New York Times. “Yo diría que mucho más tiempo”, respondió Trump. “Solo el tiempo dirá”, agregó el presidente estadounidense.

En la entrevista, que duró unas dos horas, Trump dio indicios sobre lo que piensa hacer con el país sudamericano. “Lo reconstruiremos de una manera muy rentable. Vamos a utilizar petróleo y vamos a extraer petróleo. Vamos a bajar los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, resumió.

Poco antes, el secretario de Defensa estadounidense, Marco Rubio, aseguró en el Congreso que Washington tenía un plan de tres fases para Venezuela. La primera parte, sería un período de “estabilización” con el control del petróleo venezolano y los ingresos que genera. La segunda, la recuperación económica del país sudamericano con su reintegración en el mercado global priorizando los intercambios con Estados Unidos. La tercera fase, llamada “transición”, apunta a consolidar una transformación política interna hacia un gobierno más representativo y democrático.

Llamada de Petro

La entrevista con cuatro periodistas de New York Times fue interrumpida por un llamado del presidente colombiano Gustavo Petro. Los reporteros asistieron al diálogo de una hora bajo la condición de no revelar su contenido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Trump y Petro en verse la semana que viene en la Casa Blanca, según dijo Trump mediante un mensaje en su red Truth Social.

Petro "llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono", explicó Trump.

El mandatario colombiano reveló que tras la captura de Maduro llamó a Rodríguez, hace dos días, y le propuso un diálogo "mundial" para "estabilizar" Venezuela.

Machado y González Urrutia, ausentes en los planes

El periódico estadounidense interrogó a Trump sobre su relación con la presidenta interina de Venezuela. “Trump no respondió a las preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como nueva líder de Venezuela, en lugar de apoyar a María Corina Machado, la líder de la oposición cuyo partido lideró una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz. Se negó a comentar cuando se le preguntó si había hablado con Rodríguez”, escribe el diario. “’Pero Marco habla con ella todo el tiempo’, dijo refiriéndose al secretario de Estado. Trump añadió: «Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con la administración”.

Trump eludió la pregunta sobre por qué no había instalado en el poder a Edmundo González, a quien EEUU reconoció como vencedor en la elección presidencial de 2024. Tampoco se comprometió a decir cuándo se celebrarían elecciones en Venezuela.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más