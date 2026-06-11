Por Ivonne Sánchez
El lema de la asociación Tout le monde contre le Cancer, es "Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie", "Mientras haya alegría, hay vida".
Esta iniciativa francesa, que cumplió 20 años de creada, busca proponer diferentes actividades lúdicas a personas con cáncer pero también a los familiares que las acompañan.
Dar momentos de respiro, ya sea relacionados con la gastronomía, con la música o con otras formas de bienestar como masajes relajantes.
Recientemente, para recaudar fondos para esta asociación, tres chefs reconocidos, Simone zanoni, Alan Geaam y Yoni Saada, propusieron sus platillos en el evento Taste of Paris, la gran cita de la gastronomía en el Grand Palais.
Constant de la Bastide trabaja para esta asociación, él vino a nuestros estudios, escuche aquí la entrevista:
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