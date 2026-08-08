El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, quien hasta ahora ejercía como fiscal general interino, fue confirmado este sábado por el Senado como máximo responsable del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Blanche fue escogido tras una reñida votación que finalizó con 50 votos a favor y 49 en contra, en una cámara controlada por los republicanos. La confirmación se produjo después de que Blanche lograra desactivar las reticencias de algunos senadores de su propio partido, preocupados por varias de sus propuestas y por su estrecha relación con Donald Trump.

Catalogado por el presidente Trump como una "estrella", su llegada al Departamento de Justicia no ha sentado nada bien a la bancada demócrata, que acusó a Trump de convertirlo en un arma política. "Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo (…). El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete de presta servicios a un solo cliente: el presidente", afirmó esta semana el senador Dick Durbin, demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

Blance, sin embargo, desoye a las críticas y, tras su nombramiento, se declaró "honrado" de asumir el cargo.

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Duras críticas tras su nombramiento

La relación entre Blanche y Trump se remonta a los procesos judiciales que el presidente enfrentó antes de ser investido por segunda vez como presidente de EE. UU.

Blanche formó parte del equipo jurídico personal del mandatario durante el juicio celebrado en Nueva York relacionado con los pagos realizados para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels.También participó en la defensa del presidente en dos causas federales impulsadas por el fiscal especial Jack Smith: una relacionada con el presunto manejo indebido de documentos clasificados después de que Trump abandonara la Casa Blanca y otra por sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Ambos procesos fueron posteriormente desestimados después de la victoria de Trump en las elecciones de 2024.

La estrecha relación entre ambos y la propuesta de Blanche de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial, además de proponer una inmunidad al presidente frente a auditorías fiscales, han alimentado el malestar por su denominación como fiscal general de EE. UU.

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