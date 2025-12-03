Se trata de una entidad encargada de centralizar las solicitudes de las empresas europeas y de almacenar los minerales críticos. Es la pieza central del plan europeo “RESourceEU”, que se presenta este miércoles 3 de diciembre. Bruno Jacquemin, delegado general de la Alianza de Minerales, Minerales y Metales, precisa su objetivo. “En mi opinión, Europa quiere enviar una señal a los industriales que dice: ‘cuiden su resiliencia. Si prefieren comprar su acero en China, sus tierras raras en China porque son más baratas, estarán en manos de una serie de actores que podrán someterlos a un vasallaje absoluto’”.

Sin embargo, hay dos problemas importantes: por el momento, China refina más del 90 % de las tierras raras que se venden en el mundo, y las empresas europeas que se las compran suelen ser estratégicas, como en el caso de la defensa, explica Bruno Jacquemin. “Tengo mis dudas sobre la eficacia operativa de un dispositivo pilotado desde Bruselas. ¿Debe Europa explicar todo lo que hace en materia de defensa nacional? No estoy seguro de que sea una buena idea proclamarlo a los cuatro vientos”, opina.

Para Bruno Jacquemin, salir de la dependencia de las tierras raras chinas pasa sobre todo por un pulso comercial. “Europa necesita las tierras raras de China, pero es fácil imaginar que China necesita los 450 millones de consumidores que representa Europa”.

Incentivar a China a reequilibrar sus relaciones comerciales con Europa es, por otra parte, uno de los retos de la visita de Emmanuel Macron, que comienza este miércoles 3 de diciembre.

