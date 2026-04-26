La administración central tibetana (CTA), con sede en India, es la institución clave de los tibetanos exiliados, sobre todo desde 2011, cuando el dalái lama renunció a sus funciones políticas en favor de un gobierno electo.

"Nuestro voto cuenta", expresó Tenzin Tsering, de 19 años, quien sufragó por primera vez con la esperanza de tener una mayor representación de jóvenes.

"Necesitamos voces que reflejen hacia dónde va nuestra comunidad, no solo de dónde viene", declaró el joven en Bylakuppe, en el estado sureño indio de Karnataka, una de las mayores comunidades tibetanas fuera de la meseta del Himalaya.

Penpa Tsering, presidente del Gobierno tibetano en el exilio, en su despacho de Dharamsala, India, el 1 de julio de 2025.

La CTA tiene 45 legisladores, de los cuales 30 representan las tres provincias tradicionales tibetanas, 10 son de las cinco principales tradiciones religiosas y cinco de la diáspora. Son electos por un período de cinco años.

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Con sede en Dharamsala, en el norte de India, representa a los 150.000 tibetanos en el exilio en todo el mundo.

Pero China insiste en que el Tibet es parte integral de su territorio y ha condenado las elecciones como una "farsa".

La votación se realiza en 27 países, y China no participa.

Los 91.000 votantes registrados incluyen monjes budistas en las alturas del Himalaya, exiliados políticos en las grandes ciudades del sur de Asia y refugiados en Australia, Europa y América del Norte.

Los votantes en el exilio representan apenas una pequeña fracción de la población tibetana global, que la CTA estima en seis millones. China hablaba de siete millones en su censo de 2020.

Los resultados se esperan el 13 de mayo.

El dalái lama, radicado en India desde que abandonó la capital tibetana de Lhasa cuando las fuerzas chinas aplastaron un alzamiento en 1959, dice que no le queda mucho tiempo de vida.

Los simpatizantes del premio Nobel de la Paz son conscientes de que el gobierno de China sostiene que debe aprobar al sucesor del líder budista.

Pero el dalái lama afirma que sólo su oficina en India tiene derecho de hacer la selección.

Los budistas tibetanos creen que él es la 14ª reencarnación de un líder espiritual nacido en 1391.

(Con la AFP)

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