Se ve durante unos segundos, colocada cerca de una mesa de mezclas. Es una botella de Sancerre. Más concretamente: un vino blanco de la finca de Terres Blanches, un pequeño productor en el centro de Francia.

Pero esos pocos segundos en una serie documental titulada The End Of An Era y dedicada a la cantante más escuchada del mundo, Taylor Swift, fueron suficientes para que las ventas del Sancerre se dispararan en Estados Unidos.

El sitio web de Total Wine, que cuenta con casi 250 tiendas, anuncia claramente que los vinos provenientes de varias propiedades vitícolas del departamento del Cher, donde se produce el vino Sancerre, simplemente están "sold out", es decir, "agotados".

En cuanto a la finca Terres Blanches, su propietario dice que aún no ha podido contar el número de ventas desde que se emitió el episodio, pero asegura que no aumentará su producción ni sus 10.000 botellas exportadas a Estados Unidos cada año.

Por otro lado, invita a Taylor Swift a visitar la zona de Sancerre… ¡Sin ninguna moderación!

