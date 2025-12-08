La tensión en la frontera entre Tailandia y Camboya se intensifica. Después de que dos soldados tailandeses resultaran heridos el domingo 7 de diciembre en intercambios de disparos entre ambos ejércitos, un soldado tailandés murió y otros cuatro fueron heridos en nuevos enfrentamientos este lunes 8 de diciembre.

Fuerzas camboyanas atacaron al ejército tailandés en la provincia de Ubon Ratchathani, «matando a un soldado y hiriendo a otros cuatro», declaró el portavoz del ejército tailandés, Winthai Suvaree, en un comunicado. Por su parte, el Ministerio de Defensa camboyano afirmó que las fuerzas tailandesas lanzaron una ofensiva en las provincias fronterizas de Preah Vihear y Oddar Meanchey temprano en la mañana del lunes, asegurando que Camboya no respondió.

Tailandia utiliza aviones para «poner fin a los disparos de apoyo camboyanos», añadió el ejército tailandés.

Cuatro civiles muertos del lado camboyano

Las autoridades de la provincia camboyana de Oddar Meanchey informaron que se registraron disparos cerca de los templos centenarios de Tamone Thom y Ta Krabei, y que los pobladores huían «para ponerse a salvo». El ejército tailandés aseguró, por su parte, que unas 35.000 personas fueron evacuadas de las zonas fronterizas con Camboya durante la noche.

El ministro camboyano de Información, Neth Pheaktra, declaró a la AFP que «al menos cuatro civiles camboyanos murieron en los ataques tailandeses» en las provincias de Oddar Meanchey y Preah Vihear, y que también se contabilizan una decena de heridos.

El plan de paz Trump es cada vez más frágil

Ambos países ya se habían enfrentado en julio pasado por disputas sobre el trazado de ciertas partes de su frontera de 800 kilómetros, delimitada en la era colonial francesa. Las zonas en disputa albergan varios templos. Las hostilidades, que duraron cinco días, dejaron 43 muertos y provocaron la evacuación de unas 300.000 personas antes de que un plan de paz confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump a finales de octubre apaciguara las tensiones.

El acuerdo contemplaba la liberación de 18 prisioneros camboyanos detenidos en Tailandia desde hacía varios meses. Ambas partes también aceptaron retirar sus armas pesadas y desminar las zonas fronterizas. Pero Tailandia suspendió su aplicación el mes pasado, alegando que la explosión de una mina terrestre recientemente colocada hirió a cuatro de sus soldados. Bangkok acusa regularmente a su vecino de instalar nuevas minas a lo largo de la frontera. Camboya, por su parte, expresó que lo lamentaba y aseguró que se trataba de vestigios de conflictos pasados.

