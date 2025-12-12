Ya se encontraba bajo presión. Al frente de un gobierno minoritario desde septiembre, el primer ministro conservador Anutin era muy criticado por la ineficacia de su respuesta a las catastróficas inundaciones que afectaron al sur del país en noviembre, según informa nuestro corresponsal en Tailandia, Valentin Cebron.

Pero, sobre todo, su principal apoyo político —un partido progresista de la oposición que lo había llevado al poder gracias a una alianza circunstancial— lo acusa ahora de no cumplir sus compromisos, en particular el de reformar la Constitución.

Ante la amenaza de una moción de censura, Anutin tomó la iniciativa: anunció la disolución del Parlamento y declaró que quería “devolverle el poder al pueblo tailandés”.

Se deberán organizar nuevas elecciones entre finales de enero y principios de febrero de 2026. “Dado que el gobierno es minoritario y que la situación política interna se caracteriza por múltiples desafíos, el gobierno no está en condiciones de gestionar los asuntos del Estado de manera continua, eficaz y estable”, indica la Gaceta Real, el diario oficial del país.

Anutin, en el poder desde septiembre

Anutin Charnvirakul, del partido conservador Bhumjaithai, llegó al poder en septiembre tras la destitución de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra, hija del magnate y ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Se había comprometido a disolver la cámara baja y a organizar elecciones a principios de 2026, pero los observadores esperaban más bien una disolución después de Navidad.

Durante sus tres meses en el cargo de primer ministro, Anutin Charnvirakul tuvo que hacer frente, entre otras cosas, a la muerte de la antigua reina Sirikit y a las crecientes tensiones con Camboya, hasta que se reanudaron los enfrentamientos armados el 7 de diciembre.

Estos combates en la frontera camboyana continúan, lo que ha obligado a más de medio millón de personas a huir de los enfrentamientos. A pesar de la disolución del Parlamento, el ejército tailandés ha precisado que sigue estando plenamente facultado para garantizar la protección del país.

