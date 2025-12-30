"Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un "shuttle" en el túnel, explicó una portavoz de Eurostar a la AFP.

"Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación", agregó.

El sitio internet de Eurostar mostraba que los trenes que conectan París y Bruselas -sin transitar por el túnel- previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.

No obstante, el operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una "reanudación progresiva" del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 14H00 GMT, indicó el martes una portavoz a la AFP.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Hubo un incidente el martes por la mañana vinculado a un fallo del suministro energético a los trenes en el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que está ahora en marcha", explicó.

Eurostar había aconsejado previamente a los pasajeros aplazar sus viajes del martes para una fecha posterior.

La interrupción se produjo en un período de viajes muy concurrido, entre Navidad y Año Nuevo.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más