Con nuestra corresponsal en Nueva York

Para el rector de Cornell, se trata de “una decisión necesaria para hacer un replanteamiento completo, identificar las fallas y tomar medidas concretas”. Un mes después de la denuncia de una exalumna que acusaba a siete estudiantes de violación, la universidad decidió suspender todos los eventos y fiestas organizados en el campus por las fraternidades, esas asociaciones estudiantiles masculinas. Una prohibición que estará vigente hasta el final del año académico.

La exestudiante había presentado una demanda ante la justicia civil. De 20 años en el momento de los hechos, en 2024, afirma haber sido violada por siete estudiantes, miembros de la fraternidad Chi Phi, mientras había consumido alcohol y ketamina.

Atención a las víctimas

El rector de Cornell también anunció una serie de medidas destinadas a gestionar mejor los posibles casos de violación o agresión sexual en el campus, comenzando por reforzar los equipos encargados de atender a las víctimas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cornell ha sido duramente criticada por su manejo de este caso. La joven que presentó la denuncia considera que la administración no la protegió ni la escuchó en 2024. Queda por ver si estos anuncios serán suficientes para calmar las tensiones en el campus. En las últimas semanas, los estudiantes han organizado numerosas manifestaciones y exigen la disolución total de las fraternidades.

Según un estudio publicado en 2020 por la Asociación de Universidades Estadounidenses, que abarcó 33 instituciones, una cuarta parte de las estudiantes de licenciatura (bachelor’s degree) indicaron haber sido víctimas de contacto sexual forzado o sin posibilidad de dar su consentimiento.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más