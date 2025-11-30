Hoy en día, solo los hombres suizos residentes en el país están obligados a realizar el servicio militar. El texto propone instaurar un servicio ciudadano obligatorio para todas las personas de nacionalidad suiza, según la iniciativa presentada por una asociación de Ginebra.

Los suizos residentes en el extranjero no estarían obligados a participar, pero podrían hacerlo de forma voluntaria, como ya pueden hacerlo en el ejército.

El compromiso debería beneficiar a la comunidad y al medio ambiente y podría adoptar diferentes formas: servicio militar, protección civil u otras misiones de milicia.

100.000 soldados en el Ejército suizo

Hoy en día, el ejército suizo cuenta con unos 100.000 efectivos, a los que se suman cerca de 60.000 personas comprometidas con la protección civil, según informa el corresponsal de RFI en Ginebra, Jérémie Lanche.

El servicio ciudadano tiene como objetivo reforzar estos efectivos en ambos sectores, explica la senadora Johanna Gapany, una de las representantes electas a favor de esta reforma.

"Hoy en día, no hay suficiente gente, ni en el ejército ni en la protección civil, para defender el territorio en caso de guerra. Y tampoco para ayudar a la población afectada en caso de catástrofes naturales, por ejemplo", explica.

El texto prevé que los reclutas puedan servir en el ejército, pero también en misiones relacionadas con la protección del medio ambiente o la seguridad alimentaria. Por primera vez, las mujeres estarían sujetas a la misma obligación, una cuestión de igualdad, según sus defensores.

El Gobierno y el Parlamento suizos han instado a los votantes a rechazar ambas propuestas, argumentando que amenazarían la economía del país, y si nos atenemos a las encuestas locales, generalmente fiables, ambas iniciativas deberían fracasar. (con AFP)

