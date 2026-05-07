Con Joséphine Kloeckner, corresponsal de RFI en Johannesburgo

"Los sudafricanos no son xenófobos", aseguró el miércoles ante la prensa el portavoz de la presidencia, Vincent Magwenya. "Los enfrentamos a focos de protesta, algo que está permitido por nuestra Constitución", afirmó.

En las últimas semanas, se han producido manifestaciones antiinmigración en varias de sus grandes ciudades, provocando en ocasiones episodios de violencia. Estas acciones, dirigidas contra migrantes originarios de África, han llevado a varios países africanos a expresar su inquietud, llegando incluso hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Para el portavoz de la presidencia, las acusaciones de xenofobia son infundadas. Sudáfrica es un país acogedor, afirma, y las manifestaciones de las últimas semanas estuvieron encuadradas por la policía.

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Según él, están vinculadas a las complejas problemáticas de la criminalidad y la migración: "Sudáfrica no es xenófoba. Los sudafricanos no son xenófobos. Lo que ocurre es que tenemos varios focos de protesta, lo cual está permitido en el marco de nuestra Constitución. También hay que tener en cuenta que la cuestión de la inmigración es un tema de tensión".

Tres millones de inmigrantes en Sudáfrica

Desde hace varias semanas, las manifestaciones, a veces violentas, han generado una reacción de varios países africanos. Ghana, Mozambique y Nigeria han expresado su preocupación. Nigeria anunció en particular la organización de la repatriación de sus ciudadanos que se sentirían en peligro, mientras que algunos de sus parlamentarios exigen sanciones económicas contra Sudáfrica: "Las condenas que hemos recibido de distintos países del continente no deberían limitarse a condenas, sino que también deberían ir acompañadas de la voluntad de dialogar de manera constructiva sobre los problemas y los factores que empujan a la gente a abandonar su país natal".

Vincent Magwenya hace un llamado al diálogo entre los países del continente sobre el tema de la inmigración. Según el instituto nacional de estadísticas, Sudáfrica cuenta con más de 3 millones de inmigrantes.

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