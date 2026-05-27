La jornada en Roland Garros dejó la salida de nada menos que la número 2 del mundo, Elena Rybakina, en segunda ronda. La kazaja cayó en manos de Yuliia Starodubtseva en un intenso partido que se decidió en el súper-tiebreak después de que la ucraniana remontase y ganase 3-6, 6-1 y 7-6.

Así se mostraba Starodubtseva: "Creo que si quieres ser una de las mejores, tienes que pensar que puedes ganar a las mejores. Intenté llegar al partido con esta mentalidad y no ser demasiado respetuosa. Pese a que es una gran jugadora y alguien a quien quieres parecerte, es la número dos del mundo. Pero si quieres ser como estas jugadoras, tienes que creer que puedes ganarles."

Siguen adelante la cuádruple ganadora en Roland Garros, Iga Swiatek (Gasviatec), que ya está en tercera ronda tras ganar a Sara Bejlek en dos mangas, y la argentina Solana Sierra, que venció contra pronóstico a la cabeza de serie número 13, Jasmine Paolini, por dos sets a uno.

La tenista argentina Solana Sierra durante su victoria contra la italiana Jasmine Paolini

Sierra habló con RFI tras su victoria: "Al principio capaz estaba un poco más nerviosa en el primer set, creo que se notaba un poco en mis golpes, creo que sentía yo en lo personal que eran más errores míos que lo que estaba haciendo ella, pero bueno, creo que nada, estuve bien en mantenerme positiva y después nada, al final me fui soltando un poco más y pude tomar el control un poco más del partido."

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Djokovic sigue adelante y Tirante da la sorpresa

En el cuadro masculino, otro de los grandes en Niza en la jornada también pasó de ronda, pero le costó rematar el partido en la que posiblemente sea su última participación en la tierra batida de París. Novak Djokovic logró el pase ante el francés Valentin Royer por tres sets a uno. Igualmente, el segundo cabeza de serie, Alexander Zverev, clasificó ante Thomas Machac.

Novakd Djokovic sirve en el partido en el que terminó eliminando al francés Valentin Royer en Roland Garros el 27 de mayo de 2026

Dentro de las raquetas latinoamericanas, el platense Thiago Agustín Tirante dio otra de las sorpresas del día apeando en cuatro sets al español Alejandro Davidovich Fokina, número 22 del mundo, y clasificando además por primera vez en su carrera para una tercera ronda de un Grand Slam.

"Nunca me lo imaginé, esto es nuevo para mí obviamente, estar en la tercera ronda de un Grand Slam. Obviamente tengo sueños y los tuve y todo, pero es como que fue pasando con el tiempo. Pero sí sé una cosa: a mí me encanta jugar contra jugadores de gran nivel, como lo estoy haciendo. Me gustan los desafíos", explicaba al micrófono de Radio Francia Internacional.

Fuera quedaron los argentinos Mariano Navone, Camilo Hugo Carabelli y Marco Trungelliti.

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